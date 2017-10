La serie di Sonic ha venduto 360 milioni di copie

Un dato sensazionale, per una delle principali icone del videogioco. La serie Sonic the Hedgehog è vicina alle 360 milioni di copie vendute complessivamente, sia nel formato fisico che in quello digitale. Il dato è rinforzato dalle ottime performance commerciali di Sonic Mania, il platform 2D retrò uscito in estate nei formati PlayStation 4, Xbox One, Switch e PC. Sonic Mania ha venduto circa 10 milioni di copie.

Il primo capitolo di Sonic è stato rilasciato nel 1991 per l'indimenticabile Sega Mega Drive. Da quel momento il porcospino blu è stata la star di tantissimi giochi 2D o 3D. Mascotte delle console Sega, Sonic si è successivamente svincolato dal produttore giapponese, insieme all'addio di quest'ultimo al mercato dell'hardware. Dal 2001 in poi Sonic ha iniziato ad apparire nei giochi per le console di Microsoft, Sony e Nintendo.

Sega spera che il successo continui con Sonic Forces, il cui rilascio è previsto per il 7 novembre ancora una volta su PlayStation 4, Xbox One, Switch e PC. Realizzato dallo stesso team di Sonic Colors e Sonic Generations, Sonic Forces offrirà ai giocatori una nuova esperienza nei panni di Sonic moderno, li riporterà nel passato con Sonic classico e gli permetterà di sfruttare nuovi e potenti gadget ricorrendo all’eroe personalizzabile. Come Sonic Generations del 2011, infatti, Sonic Forces include un'alternanza di scenari 2D e 3D.