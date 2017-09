SEGA annuncia la data di lancio di Sonic Forces

SEGA ha annunciato che Sonic Forces uscirà in Europa il 7 novembre. I fan possono già prenotare la Bonus Edition in versione fisica. Disponibile per un periodo di tempo limitato, la Bonus Edition conterrà quattro art card di Sonic Forces e il SEGA/ATLUS PACK Add-On, che offre 13 nuovi outfit in-game e accessori per ricreare l'aspetto di altre cinque icone SEGA / ATLUS per l' eroe personalizzabile.

Chi effettuerà il pre-order della Bonus Edition presso alcuni rivenditori selezionati riceverà anche il costume Shadow per il proprio eroe personalizzabile.

I pre-order della versione fisica sono disponibili ora per le versioni Nintendo Switch, PlayStation 4 e Xbox One presso alcuni retailer selezionati, mentre i pre-order digitali per Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, e PC saranno annunciati più avanti.

Realizzato dallo stesso team di Sonic Colors e Sonic Generations, Sonic Forces offrirà ai giocatori una nuova esperienza nei panni di Sonic moderno, li riporterà nel passato con Sonic classico e gli permetterà di sfruttare nuovi e potenti gadget ricorrendo all’eroe personalizzabile.