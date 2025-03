Occasioni imperdibili su Amazon per i giocatori: PlayStation VR2 scende a 449 e PlayStation 5 PRO finalmente disponibile

Amazon ha già messo in pratica la riduzione di prezzo di 150 euro per PlayStation VR2 annunciata da Sony nei giorni scorsi. PlayStation 5 PRO, inoltre, è finalmente disponibile dopo varie settimane di latitanza

Sony ha annunciato un taglio di prezzo di 150 euro per PlayStation VR2 che è già diventato effettivo su Amazon. Si tratta di una grossa occasione non solo per dotarsi di un visore VR molto valido per le console, ma da qualche tempo perfettamente compatibile anche con il PC. Nuovo prezzo effettivo anche per il bundle con il gioco VR Horizon Call of the Mountain.

Inoltre, è ora finalmente disponibile anche PlayStation 5 PRO, la console più potente ora in circolazione. Si tratta di un vero e proprio evento, vista la latitanza di questa versione di PS5 nelle ultime settimane, sempre al centro delle attenzioni degli scalper. Badate bene che si tratta di un prodotto venduto e spedito da Amazon, quindi con le massime garanzie per gli acquirenti, mentre su Amazon circolano molto frequentemente PS5 dalla dubbia provenienza, da venditori truffaldini o comunque poco affidabili.

PlayStation 5 PRO, lanciata il 7 novembre 2024, è dotata di una GPU potenziata con un incremento del 67% nelle unità di calcolo e una velocità di rendering superiore del 45%. La memoria è stata migliorata del 28% per garantire prestazioni più fluide e tempi di caricamento ridotti. Inoltre, la PS5 Pro introduce un'unità SSD da 2 TB, supporta il ray tracing avanzato e implementa la tecnologia PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR) basata sull'intelligenza artificiale per immagini più nitide. Il design all-digital richiede l'acquisto separato del lettore ottico per i giochi su disco.

Quanto a PlayStation VR2, invece, è un visore per realtà virtuale progettato per la PS5. Dispone di un display OLED HDR con una risoluzione di 2000 x 2040 pixel per occhio e una frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz. Il campo visivo è di circa 110 gradi, con lenti regolabili per un comfort ottimale. Il visore integra sensori di movimento a sei assi e quattro telecamere per il tracciamento preciso di visore e controller. PS VR2 si collega alla PS5 tramite un unico cavo USB-C, il che semplifica l'installazione e l'uso, e, come detto, è compatibile anche con il PC.