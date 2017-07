Kingdom Hearts III nel 2018: ecco il nuovo trailer dal Disney D23 Expo

Square Enix ha finalmente rivelato che Kingdom Hearts III arriverà nel corso del 2018 su PS4 e Xbox One, mentre nel recente periodo le sorti del nuovo action rpg erano rimaste avvolte nel mistero. Durante il panel Level Up! nel corso del D23 Expo dedicato ai progetti Disney, è stato presentato il gameplay trailer che riportiamo in calce alla news.

Inoltre, è stato rivelato che tra i mondi presenti all'interno di Kingdom Hearts III ce ne sarà uno dedicato all'amato Toy Story. Hercules e Big Hero 6 sono gli altri scenari Disney contemplati dal nuovo progetto Square Enix, come precedentemente rivelato.

Il gioco è un Action-RPG che prende spunto dai personaggi Disney uniti ai personaggi di Final Fantasy creati dallo studio giapponese Square Enix. Sora infatti, nei precedenti capitoli, è entrato in contatto con Tidus, Wakka e Selphie nella loro versione fanciullesca.

Sarà basato su Unreal Engine 4 e si caratterizzerà per un sistema di combattimento simile a quello di Kingdom Hearts II, con un'evoluzione paragonabile a quella riscontrata al passaggio dal primo al secondo Kingdom Hearts. Nel terzo capitolo sarà possibile correre sui muri, e ci saranno nuove evocazioni e trasformazioni per le Keyblade. Inoltre, Sora potrà unire le sue abilità a quelle dei personaggi Disney per scatenare dei devastanti attacchi congiunti.

Per ogni mondo di gioco sarà poi possibile sbloccare la corrispondente trasformazione Keyblade, e lo si potrà fare portando a termine tutte le missioni presenti in quel mondo. Il progetto è diretto da Tetsuya Nomura. Altri dettagli si trovano qui.