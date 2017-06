Il mondo di Hercules ritorna in Kingdom Hearts III

In occasione del Kingdom Hearts Orchestra – World Tour, che si è svolto a Los Angeles nel fine settimana, Square Enix Enix e Disney Interactive hanno presentato un nuovo trailer di gameplay di Kingdom Hearts III. Nel filmato sono disponibili sequenze inedite tratte da Hercules, che quest’anno festeggia il suo ventesimo anniversario.

Sora, Paperino e Pippo offrono il loro aiuto a Ercole per sconfiggere vari tipi di Heartless sul Monte Olimpo. Viene inoltre mostrato il protagonista Sora in una sua nuova forma, che gli permette di sferrare potenti attacchi in solitaria e incursioni combinate con l’ausilio degli altri personaggi.

Nelle sequenze appaiono inoltre alcuni dei principali cattivi della Disney: Ade, Malefica e Pietro Gambadilegno, riuniti alla ricerca di un oggetto misterioso. Il prossimo trailer di Kingdom Hearts III sarà mostrato, in formato più esteso, durante il D23 Expo fissato per il 15 luglio.