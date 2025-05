Mafia: The Old Country, i requisiti minimi sono piuttosto esigenti

Su Steam sono apparsi i requisiti di Mafia: The Old Country. Le richieste si presentano davvero esigenti: per giocare in 1440p con dettagli alti è richiesta almeno una GeForce RTX 3080 Ti

In attesa del rilascio previsto per il prossimo 8 agosto, su Steam sono apparsi finalmente i requisiti PC per Mafia: The Old Country. La nuova opera di Hangar 13 appare piuttosto esigente in termini di hardware, seppure i requisiti minimi prevedano una risoluzione di 1080p e dettagli medi.

Tuttavia, questi suggeriscono almeno un processore Intel Core i7-9700K o AMD Ryzen 7 2700X abbinato a una scheda video NVIDIA GeForce RTX 2070 o AMD Radeon RX 5700 XT. È lecito dare per scontate impostazioni che consentano di scendere ulteriormente a compromessi ed eseguire il gioco su hardware meno performante, ma evidentemente gli sviluppatori non ritengono questa esperienza sufficiente.

I consigliati, invece, consentono di giocare con una risoluzione di 1440p con dettagli alti. In questo caso, però, è richiesta almeno una CPU Intel Core i7-12700K o AMD Ryzen 7 5800X insieme a una scheda video NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti o AMD Radeon RX 6950 XT. Soprattutto sul fronte GPU, parliamo di schede che, seppur di qualche anno fa, si collocano nella fascia più alta del mercato.

Peraltro, in nessuno dei due casi è stato indicato il frame rate atteso. Volendo fare un'ipotesi, probabilmente Hangar 13 ha preso come riferimento i 60 fps, il minimo per questo genere di giochi in ambito PC. Insomma, se l'idea è di giocare in 4K su PC, dovrete assicurarvi di avere un hardware tutt'altro che accessibile.

Mafia: The Old Country riporterà i giocatori alle origini della serie. Attraverseremo una Sicilia all'inizio del Novecento, prima degli eventi di Mafia 3 che si collocano, invece, nell'America di fine degli anni '60. Come anticipato dagli sviluppatori, si tratterà di un gioco concentrato sulla narrazione.

I preordini sono già disponibili su Steam al prezzo di 49,99 euro per l'edizione standard e 59,99 euro per la Deluxe Edition che include la colonna sonora originale, l'artbook digitale, il Padrino Pack e il Gatto Nero Pack.