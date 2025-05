Nintendo ha recentemente aggiornato i termini del suo "Nintendo User Account Agreement", imponendo nuove restrizioni e misure nei confronti di chi viola le regole sull’utilizzo delle sue console e servizi. Come segnalato da Game File, l’azienda ha iniziato a inviare email agli utenti per comunicare le modifiche contrattuali, che devono essere accettate per continuare a utilizzare servizi online come l’eShop, Nintendo Switch Online o i giochi digitali.

Secondo quanto riportato, sono state effettuate oltre cento modifiche al documento, anche se la maggior parte risulta marginale. Tuttavia, una sezione in particolare è stata riscritta con toni molto più duri per affrontare la questione più annosa di Nintendo: la pirateria.

Il nuovo testo avvisa chiaramente che chiunque manometta o modifichi la propria console o i giochi, utilizzi emulatori o si dedichi alla pirateria, rischia di rendere il proprio sistema "inutilizzabile".

"Senza alcuna limitazione, accetti di non poter (a) pubblicare, copiare, modificare, sottoporre a reverse engineering, noleggiare, concedere in affitto, decodificare, smontare, distribuire, commercializzare, o generare derivati di qualsiasi porzione di Nintendo Account Services (b) bypassare, modificare, decriptare, eludere, forzare o in ogni caso violare qualsiasi funzione o protezione di Nintendo Account Services, incluso l'utilizzo di qualsiasi hardware o software che possa far funzionare Nintendo Account Services in maniera diversa dalla documentazione e dall'utilizzo indicato (c) ottenere, installare o utilizzare copie non autorizzate di Nintendo Account Services o (d) sfruttare in qualsiasi modo [Nintendo Account Services] in qualsiasi modo che non sia in accordo con la documentazione e l'utilizzo previsti, o eventualmente, senza l'espressa consenso di Nintendo o autorizzazione scritta, o almeno quanto previsto dalla legislazione locale. Sei a conoscenza del fatto che, nel caso in cui non dovessi rispettare queste condizioni, Nintendo potrebbe rendere i Nintendo Account Services e/o il dispositivo Nintendo definitivamente inutilizzabile, tutto o in parte".

Nintendo non ha precisato cosa significhi esattamente "inutilizzabile del tutto o in parte", ma provando a decifrare le intenzioni dell'azienda, si tratterebbe probabilmente della disattivazione del dispositivo o dell’interruzione dei servizi online. Inoltre, Nintendo Life fa notare che la versione del documento destinata al Regno Unito presenta una terminologia leggermente meno severa.

Questa mossa si inserisce in un contesto più ampio in cui Nintendo ha più volte manifestato una forte opposizione all’emulazione. Nel 2024, ad esempio, la compagnia ha chiuso i progetti del team Yuzu, un gruppo di sviluppo impegnato nella realizzazione di due emulatori, uno di Nintendo Switch e l'altro di Nintendo 3DS. L’azienda sembra dunque voler ribadire il proprio disappunto verso ogni forma di utilizzo non autorizzato delle sue tecnologie.

Parallelamente, Nintendo ha aggiornato anche la sua informativa sulla privacy, includendo una nuova clausola che le consente di monitorare le chat online allo scopo di "rilevare violazioni" e mantenere un "ambiente online adatto alle famiglie".