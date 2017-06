Killing Floor 2 gratuito per qualche giorno

Tripwire ha annunciato l'evento The Killing Floor 2 'Summer Sideshow' nel corso del PC Gaming Show. Si tratta di un evento stagionale simile a quelli che Tripwire organizzava per il primo Killing Floor. Gli appassionati potranno provare una nuova mappa, Tragic Kingdom, con diversi giochi circensi, e più di 50 nuovi oggetti cosmetici.

Ci saranno delle nuove sfide settimanali chiamate The Weekly Outbreak: portarle a termine permette di ottenere oggetti speciali. L'evento stagionale andrà avanti fino all'11 luglio, mentre nel corso dell'estate debutterà anche su PS4. Altri dettagli sul Summer Sideshow si trovano qui.

Intanto, Killing Floor 2 è gratuito ancora per quattro giorni su Steam. Inoltre, lo sparatutto co-op che come valutazione media può vantare un "Molto positiva" si può adesso acquistare in maniera definitiva con sconti decisamente interessanti, del 50% per un prezzo complessivo di 13,49€ per quanto riguarda la versione base.

Killing Floor 2 è uno sparatutto in prima persona con vocazione co-op sviluppato dalla software house responsabile della serie Red Orchestra, Tripwire Interactive. È più intenso rispetto alla serie Left 4 Dead e si contraddistingue per il combattimento viscerale e per la possibilità di configurare lo stile di gioco tramite l'abilitazione di perk.