Il videogioco che simula l'assemblaggio dei PC trova un publisher indipendente

Questo progetto realizzato da un ragazzo rumeno di 18 anni ha fatto discutere molto un mese fa quando è stato presentato per la prima volta. PC Building Simulator ora acquisisce un'ulteriore possibilità di diventare un gioco commerciale vero dopo che il publisher indipendente The Irregular Corporation ha deciso di rilevarlo e promuoverlo.

The Irregular Corporation ha sede a Londra ed si è già fatto notare dagli appassionati per aver prodotto la simulazione Sailaway.

PC Building Simulator è, invece, realizzato da un'unica persona, tale Claudiu Kiss, uno studente che ne ha curato lo sviluppo nel tempo libero. Lui ha caricato una demo pre-alpha su itch.io e questo ha permesso a PC Building Simulator di diventare virale sulla rete. Un videogioco che simula l'assemblaggio di un PC in maniera così rigorosa, infatti, non si era mai visto.

"Per essere al suo primo progetto, Claudiu ha dimostrato una spiccata abilità nella programmazione di videogiochi", ha detto Stuart Morton, producer di Irregular. "Ha mantenuto un focus educativo e approfondito nell'assemblaggio dei PC, all'interno di un prodotto comunque divertente".

Irregular aiuterà Claudiu nello sviluppo di PC Building Simulator affiancandogli un team di sviluppatori. È proprio ciò di cui il giovane ragazzo della Romania aveva bisogno per ultimare il suo lavoro e renderlo godibile per i giocatori. Nel menù principale, ad esempio, c'è traccia della Modalità Carriera, che però non è presente nell'attuale versione del gioco: probabilmente con un sostegno esterno di questo tipo in futuro sarà possibile implementarla.

Fedele all'eredità di alcuni simulatori che hanno fatto la storia del PC gaming come i simulatori di volo o di guida di camion, PC Building Simulator traspone quello stesso tipo di approccio rigoroso all'assemblaggio dei PC. I giocatori non solo devono selezionare da una lista le componenti da installare, ma poi devono "prendere in mano" il cacciavite virtuale o fissare individualmente i vari molex di alimentazione.

Potete scaricarlo e provarlo cliccando qui.