C'è un videogioco che simula l'assemblaggio di un PC

Fedele all'eredità di alcuni simulatori che hanno fatto la storia del PC gaming come i simulatori di volo o di guida di camion, PC Building Simulator traspone quello stesso tipo di approccio rigoroso all'assemblaggio dei PC. I giocatori non solo devono selezionare da una lista le componenti da installare, ma poi devono "prendere in mano" il cacciavite virtuale o fissare individualmente i vari molex di alimentazione.

Bisogna mettere insieme la migliore configurazione possibile sulla base del budget che hanno a disposizione. Le componenti, inoltre, hanno i nomi e l'aspetto esteriore reali. PC Building Simulator è ancora in uno stato di pre-alpha, quindi non aspettatevi un funzionamento completamente fluido e impeccabile. Alcuni aspetti di gioco sono solamente accennati, e richiedono ulteriore lavoro per funzionare in maniera fedele. Si tratta naturalmente di un progetto amatoriale realizzato da un programmatore che risiede in Romania come potete vedere sul sito ufficiale.

A giudicare dai menù di gioco sembra che gli sviluppatori intendano implementare una modalità carriera, in cui presumibilmente il protagonista del gioco tenta di sbarcare il lunario assemblando PC sia per gli appassionati che per più importanti clienti legati alla grande distribuzione.

PC Building Simulator si presenta come un'idea assolutamente originale. Il suo successo dipenderà dalla varietà di parti che sarà possibile installare, ma bisogna dare del tempo ai suoi autori per incrementare le varie opzioni di gioco. Potete scaricarlo a questo indirizzo gratuitamente sia per Windows che per Linux.