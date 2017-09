Il ritorno del Commodore 64 con THEC64 Mini

Lanciato nel 1982, il Commodore 64 è diventato un’icona per tanti appassionati di videogiochi cresciuti negli anni ’80. A 35 anni di distanza il leggendario home computer si appresta a tornare in scena grazie a THEC64 Mini, versione ridotta che proporrà un numero predefinito di giochi installati sul sistema, sulla falsa riga di quanto ha fatto Nintendo con Classic Mini: NES e Classic Mini: SNES.

Sviluppato da Retro Games Ltd. e distribuito da Koch Media, THEC64 Mini è la rielaborazione e riproduzione autorizzata dell’home computer più venduto degli anni 80’. Il dispositivo è di dimensioni dimezzate rispetto alla versione originale, si connette direttamente al televisore e viene distribuito con un joystick classico che si collega via USB.

THEC64 Mini può essere collegato a qualsiasi TV dotata di un’uscita HDMI e propone 64 titoli classici. Tra questi sono inclusi giochi come Epyx, Gremlin, Graphics, Hewson, The Bitmap Brothers e California Games come Speedball 2: Brutal Deluxe, Paradroid e Impossible Mission.

Molti di questi titoli sono stati valutati con un punteggio di oltre il 90% da importanti pubblicazioni dell’epoca e hanno ottenuto vari premi. Retro Games Ltd. ha cercato di mettere a punto una line-up che spaziasse tra i generi, dagli shooter ai platform, passando per i puzzle game.

"Siamo lieti di riuscire a riportare alcuni dei classici retro game più amati di sempre, attraverso uno degli hardware di maggior successo di tutti i tempi", ha dichiarato Paul Andrews, managing director di Retro Games Ltd. “THEC64 mini è la rielaborazione in chiave moderna del classico C64 e il primo di una serie di progetti che abbiamo in cantiere”.

Trattandosi del riadattamento di un home computer, sarà possibile collegarlo a una tastiera USB standard per PC e sfruttarlo come un classico Commodore 64 per digitare nella vecchia maniera base o per programmare nuovi giochi.

THEC64 Mini sarà disponibile all’inizio del 2018 al prezzo di €79.99. Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito ufficiale. Qui di seguito il trailer d’annuncio.