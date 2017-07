È il momento della realtà virtuale: Oculus Rift e Touch scontati di 200 Euro

Oculus Rift e Oculus Touch in bundle finalmente a un prezzo valido, ovvero di 449 Euro. Attenzione, però, perché si tratta di un'offerta a tempo limitato: chi volesse finalmente portare a casa una soluzione di realtà virtuale moderna deve assolutamente affrettarsi.

Parliamo di uno sconto di 200 Euro, che sarà valido, però, solo per il periodo estivo, per un totale di 6 settimane. Ideale, insomma, soprattutto per chi giudicava eccessivo il prezzo dell'ultimo dispositivo di Oculus, nonostante fosse attratto dalla possibilità di giocare in realtà virtuale.

I nuovi controller Oculus Touch in abbinamento al Rift permettono di interagire con l'esperienza in realtà virtuale in maniera naturale, proprio come se si usassero le proprie mani piuttosto che controller. Chi ha già acquistato Oculus Rift e volesse dotarsi dei soli controller Touch può adesso acquistarli separatamente per 119 Euro. In entrambi i casi gli acquisti si effettuano sul sito ufficiale.

Bisogna, infine, verificare la propria configurazione, ovvero se è sufficientemente potente per elaborare le esperienze di realtà virtuale. Per farlo usate questo tool.