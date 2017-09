Fortnite: arriva modalità in stile Battle Royale

Nel mondo dei videogiochi nell'ultimo periodo sembra non si parli d'altro che di Battle Royale. Si tratta della modalità di gioco ispirata da ArmA e che sta ottenendo grande popolarità grazie a PlayerUnknown’s Battlegrounds. Anche il titolo multiplayer di Epic Games, Fortnite, adesso disponibile in Early Access, avrà la sua modalità Battle Royale.

Accadrà a partire dal 26 settembre. "Alcuni mesi fa, il team che si occupa di Unreal Tournament ha iniziato a fare degli esperimenti con la modalità, mentre il team di Fortnite ha continuato ad aggiornare il gioco di base", si legge in un post. "Per mantenere l'equilibrio di gioco abbiamo deciso di mantenere la modalità PvP completamente separata dalla PvE. La modalità Battle Royale che ne è venuta fuori risultava così divertente che abbiamo deciso di condividerla pubblicamente per ottenerne un feedback".

"Si tratta solamente della prima versione della modalità Battle Royale, che aggiorneremo nel corso della Early Access così come faremo con il gioco originale".

Epic fa inoltre sapere che per la prossima settimana concederà uno sconto del 25% agli Standard e Deluxe Edition Founder’s Packs.

Il mondo di Fortnite adotta un sistema di generazione procedurale sul quale si innestano elementi puzzle precedentemente progettati, tutto per creare uno scenario di gioco sempre interessante da esplorare. Praticamente ogni elemento presente nel mondo virtuale può essere raccolto per ottenere bottino e materiali, quindi usato per la creazione.

L’equipaggiamento necessario è sempre a un passo, quando i componenti da creazione sono nell’inventario. Comprendere come utilizzare le risorse acquisite è la chiave strategica per dominare il mondo di Fortnite.

Altri dettagli si trovano qui.