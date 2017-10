Elex: arriva il nuovo gioco di ruolo degli autori di Gothic e Risen

Sviluppato da Piranha Bytes, la software house tedesca famosa per le serie Gothic e Risen, Elex è in qualche modo la variante di questi ultimi con ambientazione spaziale. Parliamo ancora una volta di un action rpg contestualizzato in un grande mondo di gioco che si caratterizza specificamente per una grande selezione di armi a disposizione dei giocatori.

Il gioco è prodotto da THQ Nordic ed è adesso disponibile nei formati PC, Xbox One e PS4. Fonde elementi da fantascienza al contesto fantasy e mette i giocatori nelle condizioni di imbattersi con tre fazioni che sfruttano la magia e la tecnologia in modi differenti. In occasione del debutto nei negozi, non poteva ovviamente mancare il trailer di lancio.

Elex ci permette di vagare in un mondo di gioco estremamente variegato pieno di pericoli e insidie, in un contesto post-apocalittico. Si combatte per il controllo di un'importante risorsa, Elex, che dà nome al gioco, e che conferisce poteri magici a chi la controlla. Inoltre, tramite Elex si può forgiare il destino del mondo, ovvero decidere se sarà l'emozione e l'umanità a governarlo o le logiche fredde e sintetiche.

I combattimenti prevedono un mix di magie, armi laser e armi da taglio, ma non mancano elementi futuristici come i jetpack per esplorare velocemente il mondo di gioco. Il tutto ambientato sul pianeta di Megalan, il cui destino cambia considerevolmente dopo l'impatto con un meteorite che causa la distruzione di quasi tutte le sue forme di vita. Solamente la risorsa dell'Elex può migliorare le cose.

Quando precipita su Megalan a causa di un problema al suo velivolo, il protagonista non ha mai sperimentato emozioni. E' considerato come un traditore dagli Alba, la legione che minaccia il futuro di Magalan, e deve nascondere la sua vera identità alle fazioni contro le quali ha combattuto in precedenza.

