ELEX: un nuovo video per il gioco di ruolo di Piranha Bytes

Piranha Bytes ha presentato un nuovo trailer di ELEX, action RPG che unisce elementi fantasy e sci-fi, in arrivo su PC, PlayStation 4 e Xbox One il prossimo 17 ottobre.

Protagonisti del filmato sono gli Alba, una legione che sta minacciando il futuro del mondo di Magalan. “Con la convinzione che ogni forma di debolezza debba essere cancellata dalla terra, gli Alba sono spietati nel raggiungere il loro scopo vendicativo. Dal consumo dell’Elex puro, gli Alba sono in grado di pensare con maggiore chiarezza, diventando sempre più forti a mano a mano che si nutrono”, si legge nella descrizione ufficiale.

“Il prezzo pagato per la loro fredda e minacciosa ambizione è alto; privati di qualsiasi emozione, gli Alba si trasformano in creature simili a delle macchine. Dalla loro fortezza montuosa sulle cime ghiacciate di Xarcor, gli Alba vogliono ottenere il pieno controllo di tutto il Magalan e distruggere ogni resistenza”.

ELEX è un’esperienza RPG ambientata in un universo sci-fantasy e post-apocalittico, che porta i giocatori in un mondo vasto, ricco di personaggi originali e di creature trasformate, dove l’azione verrà scandita dalle scelte di carattere morale. Il titolo di Piranha Bytes promette di offrire una delle più ampie selezioni di armi che si siano mai viste nella storia dei giochi di ruolo, variando da archi, balestre e arpioni fino a fucili, pistole al plasma e lanciafiamme.

Quando precipita su Megalan a causa di un problema al suo velivolo, il protagonista non ha mai sperimentato emozioni. E' considerato come un traditore dagli Alba e deve nascondere la sua vera identità alle fazioni contro le quali ha combattuto in precedenza. Ci sono altri tre schieramenti su Megalan, ognuno dei quali con un particolare rapporto nei confronti dell'Elex: si tratta di Berserker, Cleric e Outlaw. Il giocatore si troverà a interagire con vari modi con gli individui di questi gruppi e potrà liberamente decidere con chi schierarsi.

