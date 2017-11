DiRT Rally, dal 16 novembre disponibile anche per MacOS

Feral Interactive, ha reso noto che il titolo DiRT Rally, noto simulatore di rally disponibile anche in versione VR, fin'ora pubblicato esclusivamente da Codemaster per Windows e console, verrà rilasciato il prossimo 16 novembre anche per sistemi basati su MacOS.

Subito verrà rilasciato tramite il canale Steam e successivamente anche sul Mac App Store.

"Il DiRT Rally offre ai giocatori un'esplosiva esperienza di corsa, ma sotto il cofano, è un gioco meticoloso", ha dichiarato David Stephen, amministratore delegato di Feral Interactive "Mentre perfezionano il setting della propria vettura e migliorano le loro abilità e concentrazione al limite di ogni combinazione di superficie stradale e delle condizioni meteorologiche, i giocatori scopriranno sessioni di gioco l'una diversa dall'altra con una grande importanza ai dettagli".



Il DiRT Rally per MacOS sarà acquistabile al costo di 54.99 €, per maggiori informazioni vi rimandiamo ad una nostra analisi del successo riscosso dal titolo DiRT Rally, e all' annuncio del più recente titolo Dirt 4 presentato lo scorso gennaio e reso disponibile a giugno 2017.