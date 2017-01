Codemasters ha annunciato DIRT 4

Codemasters e Koch Media hanno annunciato DiRT 4, nuovo capitolo della celebre serie racing che sarà disponibile a giugno 2017 su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Dopo il successo ottenuto con DiRT Rally la scorsa primavera, DiRT 4 ripropone l’autenticità delle corse fuoristrada reintroducendo al contempo le corse con buggy e camion in modalità Landrush.

DiRT 4 proporrà un nuovo sistema chiamato Your Stage, un innovativo strumento di creazione del percorso di gara che consentirà di produrre un numero infinito di livelli dalle caratteristiche personalizzate. Grazie a questa funzionalità sarà possibile impostare i parametri principali del tracciato, che successivamente saranno elaborati e poi condivisi con il resto della community. A quanto pare l’interfaccia sarà particolarmente appetibile per i giocatori più esperti, permettendo di creare percorsi molto lunghi e tecnici, ma potrà essere fruita senza problemi anche dai neofiti.

Codemasters è ormai una garanzia quando si parla di videogiochi di guida e con DiRT 4 il team ha cercato di combinare il notevole realismo sperimentato nel capitolo dello scorso anno, con le emozioni trasmesse dagli acclamati DiRT 2 e DiRT 3, che invece vantano un approccio decisamente arcade. In aggiunta alle tradizionali gare di Rally e al FIA World Rallycross Championship ufficiale, non mancheranno nemmeno folli battaglie dei camion e dei buggy negli eventi Landrush e Joyride. Come di consueto i tracciati spazieranno in varie zone del pianeta, dall’Australia alla Spagna, passando per gli Stati Uniti.

“DiRT 4 ti sfida ad essere 'Senza paura' cavalcando l’entusiasmo, le emozioni e la passione che offre questo titolo racing mozzafiato. Il gioco ricrea l'inebriante mix di adrenalina e paura che si alimenta dietro una curva cieca o con un sorpasso all’ultimo sull’orlo di un precipizio quando non c'è abbastanza spazio all'ultimo giro di gara. La gara fuoristrada è qualcosa di più di una curva perfetta, si tratta di bilanciare decisioni al cardiopalma dove il coraggio sarà ricompensato”, si legge nel comunicato ufficiale.

In DiRT 4 saranno presenti 50 veicoli inediti, inclusi Ford Fiesta R5, Mitsubishi Lancer Evolution VI, Subaru WRX STi NR4 e Audi Quattro S1 E2. Le location disponibili saranno complessivamente cinque – Australia, Spagna, Michigan, Svezia e Galles – con milioni di strade. Nel gioco sarà disponibile come di consueto una modalità Carriera che permetterà di creare il proprio pilota personalizzato ed ottenere degli sponsor per ampliare il proprio team. Grazie alla DiRT Academy si potranno invece apprendere le abilità e le tecniche più efficaci, migliorando il proprio rendimento in pista.

Per quanto riguarda il versante multiplayer sono previste sfide giornaliere, settimanali e mensili da poter intraprendere contro giocatori provenienti da ogni parte del mondo, ma non mancheranno nemmeno ampie opzioni di tuning dei veicoli per adattarsi alle condizioni climatiche. Danni e riparazioni saranno come sempre ricreati fedelmente con un sistema migliorato e ancora più realistico. Qui sotto potete prendere visione del trailer d'annuncio.