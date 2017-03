Destiny 2 ufficiale per PC con reveal trailer

L’action game multiplayer in prima persona dà il benvenuto nell’universo Destiny ai giocatori su PC. Activision ha infatti completato l'annuncio di Destiny 2, il cui lancio mondiale è previsto per l'8 settembre su Xbox One, PS4 e appunto PC. Il primo video di gameplay di Destiny 2 sarà presentato in un livestream il 18 maggio, durante il quale verranno mostrate alcune delle attività presenti in Destiny 2.

È già disponibile il Pre-Order per accesso anticipato all’imminente Beta di Destiny 2, anche se Activision non quantifica ancora quell' "imminente". Le date della Beta, infatti, verranno comunicate prossimamente. La divisione italiana di Activision poi annuncia che Destiny 2 sarà distribuito con un doppiaggio integrale e con sottotitoli in italiano.

In Destiny 2, anche l'ultima città sicura sulla terra è caduta e giace in rovina, occupata da un nuovo e potente nemico e il suo esercito d'elite, la ‘Legione rossa’. Ogni giocatore crea il proprio personaggio chiamato Guardiano, protettore scelto dell'umanità. Nel ruolo di Guardiani, in Destiny 2, i giocatori dovranno padroneggiare nuove abilità e nuove armi, per riunire le forze della città, stare uniti e combattere per reclamare la loro casa. Il reveal trailer ufficiale di Destiny 2, chiamato “Recluta le truppe”, mostra due Vanguard, leader dei Guardiani, incitare gli abitanti dell’ultima città rimasta in una appassionata (e talvolta sarcastica) chiamata alle armi.