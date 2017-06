Destiny 2 sfrutterà tutti i core delle nuove CPU Intel

Nel corso del PC Gaming Show Intel ha dato molto risalto alle nuove CPU della famiglia Core i9 che ha svelato per la prima volta al Computex. Ha mostrato come un sistema dotato del processore i9-7980XE a 18 core fosse in grado di gestire un livestream VR e comunicato i tempi di lancio delle CPU Core i9 come abbiamo visto qui.

Si è parlato molto soprattutto di Destiny 2 in abbinamento alle nuove tecnologie Intel. Durante l'evento il noto streamer di Destiny, TeftyTeft, ha detto di essere in contatto con Bungie e di aver ricevuto rassicurazioni a proposito dell'ottimizzazione del gioco relativamente alle ultime CPU Intel con 10 core e più. "Se hai un i9 Extreme, il gioco sarà in grado di sfruttare tutti i core".

Sembra una prospettiva fin troppo ottimistica per un gioco che originariamente è sviluppato sull'hardware delle console e con la CPU Jaguar come riferimento, che come noto ha una conformazione a 8 core. Del resto, si evince come Bungie stia lavorando seriamente sulla versione PC di Destiny 2, visto che durante le prime dimostrazioni girava molto bene, a 60 frame e a 4K, surclassando le controparti console.

Il frame rate sarà sbloccato e saranno supportati gli aspect ratio più aggressivi come i 21:9. È stata comunicata anche la data di rilascio della versione PC: sarà quella del 24 ottobre 2017. Il pre-order, inoltre, è già disponibile in questo momento tramite Battle.net.

Per quanto riguarda le versioni console, invece, Destiny 2 è previsto per il 6 settembre. L'accesso alla beta su console è fisato per il 21 luglio, mentre la Beta per PC sarà disponibile da fine agosto. Le date differiscono leggermente per coloro che hanno effettuato il pre-order. Il periodo di accesso anticipato alla beta di Destiny 2 per i giocatori di PlayStation 4 che hanno pre-ordinato il gioco, infatti, comincerà a partire dalle 19.00 ore italiane del 18 luglio, mentre l’accesso anticipato per i giocatori Xbox One che hanno effettuato il pre-ordine è fissato per le 19.00 (ora italiana) del 19 luglio. Dopo il periodo dedicato al pre-ordine, la beta di Destiny 2 per console sarà accessibile a tutti i giocatori per PlayStation 4 e Xbox One a partire dalle 19.00 (ora italiana) del 21 luglio fino alle 6.00 (ora italiana) del 24 luglio. Seguiranno ulteriori dettagli circa la beta per PC.

Di seguito il trailer con cui Destiny 2 è stato presentato all'E3 intitolato "La nostra ora più buia". Ecco le note di accompagnamento: "Benvenuti in un mondo senza Luce. Guidato da Dominus Ghaul, il brutale attacco della Legione Rossa contro l'Ultima Città della Terra ha disperso e indebolito i guardiani. Nell'ora più buia devono sorgere nuove leggende per sfidare Ghaul e riconquistare la Luce.