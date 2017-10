Destiny 2: mira assistita anche per la versione PC

David Shaw, responsabile principale della versione PC di Destiny 2, ha confermato al Telegraph che la versione PC completa di Destiny 2 ribadirà lo schema di opzioni di controllo dell'Open Beta, compresa quella riguardante la mira assistita per quanto concerne il gioco con il gamepad.

Ciò costituisce un innegabile vantaggio su PC per chi usa il gamepad in opposizione al classico sistema di interfacciamento con mouse e tastiera e, in considerazione della presenza di modalità di gioco PvP in Destiny 2,

"La versione PC comprende molte opzioni per la configurazione dell'input: noi consentiamo a ciascun giocatore di configurare il gioco come desidera e di giocare con l'hardware che desidera", ha detto Shaw. "Abbiamo sentito il feedback dei giocatori a proposito della mira assistita, continueremo a cercare il feedback della community e anzi invoglieremo i giocatori a lasciare un commento. Ma per il momento confermiamo le impostazioni di mira assistita della Beta. Pensiamo che sia un approccio valido per quanto riguarda il gioco con il controller, e la gente sembra darci ragione. Vogliamo dare ai giocatori PC la possibilità di giocare in questo modo, se è ciò che desiderano".

Shaw però non esclude che questa opzione possa essere modificata in futuro, qualora la community di Destiny 2 si esprimerà in tal senso.

Bungie ha anche aggiornato la lista dei problemi noti della versione PC introducendo l'incompatibilità con quelle macchine dotate di processore che non supporta Supplemental Streaming SIMD Extensions 3 (SSSE3), set di istruzioni implementato da AMD per la prima volta con l'architettura Bobcat nel 2011. Questo vuol dire che tutte le CPU AMD Phenom II rilasciate nel 2010 o prima non possono far girare Destiny 2.