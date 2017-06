Destiny 2: bundle NVIDIA e filmato di gioco in 4K

Per festeggiare l'arrivo di Destiny 2 su PC, i giocatori che acquisteranno dal 13 Giugno 2017 al 27 Giugno 2017 una scheda grafica, un sistema o un laptop con GeForce GTX 1080 Ti oppure GeForce GTX 1080, riceveranno una copia del gioco non appena sarà disponibile su PC e avranno diritto all'early access della beta. Si tratta di un'iniziativa a tempo limitato, incentrata sull'E3 e pensata per sfruttare il traino del grosso evento dedicato al mondo dei videogiochi.

Maggiori informazioni sul nuovo bundle NVIDIA si trovano su GeForce.com.

Inoltre, NVIDIA ha pubblicato l'interessante filmato di gioco in 4K che riportiamo in questa stessa pagina. Si tratta delle prime immagini in 4K del gioco che gira su un PC equipaggiato con una GeForce GTX 1080 Ti a 60 fps. Allo stand NVIDIA i visitatori dell'E3 hanno modo di provare Destiny 2 proprio in questa configurazione.

Destiny 2 costituisce un lancio molto importante per tutto l'ecosistema PC. Ne ha parlato diffusamente anche Intel durante il suo intervento al PC Gaming Show, come abbiamo visto qui.

In occasione dell'E3, NVIDIA annuncia anche l'introduzione di Ansel sui titoli Raiders of the Broken Planet e Dark and Light. Raiders of the Broken Planet e Absolver si affiancheranno a Lawbreakers tra i titoli con NVIDIA Highlights.