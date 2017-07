Cyberpunk 2077: tra le classi anche il giornalista

Dopo aver completato The Witcher 3 Wild Hunt, come noto ormai da tempo, CD Projekt RED ha incessantemente lavorato su Cyberpunk 2077, l'rpg tratto dal lavoro di Mike Pondsmith di cui si parl¨° molto soprattutto nel momento del rilascio del primo teaser trailer.

Lo stesso Pondsmith sta attivamente collaborando allo sviluppo del videogioco, il quale riproporrà la stessa atipica struttura di classi dell'rpg cartaceo originale. "Anche nel videogioco ci saranno classi come giornalista, dirigente e rockstar", ha infatti confermato lo stesso Pondsmith nell'intervista a GameReactor che trovate in calce a questa news.

Mike Pondsmith

"Rimarrete sorpresi quando vedrete come abbiamo realizzato queste classi, ma penso che vi piacerà molto. Insieme a Adam Kicinski abbiamo discusso per un'intera settimana per capire come implementare al meglio questo delicato aspetto", ha detto ancora Pondsmith citando il presidente di CD Project RED.

Nel gioco di ruolo originale ci sono complessivamente 9 classi, ma al momento non è dato sapere se saranno tutte presenti nel videogioco. "Stiamo lavorando bene e penso di poter dire che siamo molto vicini alla visione che avevo su questo progetto 9 anni fa", prosegue Pondsmith. "Rimasi sbalordito dal teaser trailer perché c'erano tanti piccoli ma importanti aspetti provenienti dal mio lavoro, del quale i ragazzi di CD Projekt sono grandi fan. Dobbiamo rimanere concentrati per continuare a lavorare in quella direzione".