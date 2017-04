Cyberpunk 2077: più di 300 persone stanno lavorando sul nuovo action rpg di CD Projekt

Cyberpunk 2077 è in "piena produzione" e "lo sviluppo è giunto a uno stadio avanzato", si apprende dalla conferenza sui risultati finanziari di CD Projekt che potete vedere in questa stessa pagina. 300 persone stanno lavorando sul nuovo gioco, ovvero un team decisamente più corposo rispetto a quelli a cui ci ha abituato CD Projekt. La sede centrale di Cracovia, ad esempio, ha storicamente avuto un massimo di 30 dipendenti.

Tuttavia, Cyberpunk 2077 non uscirà nel corso del 2017, per cui il 2018 è l'anno più probabile in questo momento per il lancio. L'anno in corso, piuttosto, sarà dedicato da CD Projekt a Gwent, il gioco di carte dedicato all'universo The Witcher attualmente in fase di sviluppo su PC, PS4 e Xbox One, e da poco entrato in beta tecnica per quanto riguarda la console Sony. Ma il futuro riserverà molte sorprese per il brand The Witcher, come conferma il CEO di CD Projekt RED, Michal Kicinski, quando incalzato da uno degli investitori.

"The Witcher è stato pensato come una trilogia", ha detto. "Le trilogie solitamente non hanno un quarto capitolo. Detto questo, dobbiamo anche dire che amiamo molto quel mondo. Abbiamo investito 15 anni delle nostre vite e un sacco di soldi su The Witcher e probabilmente torneremo a ragionare su questo brand in futuro. Ma per favore considerateci come persone razionali che ogni tanto hanno idee strane, ma pur sempre fondamentalmente razionali. Considerate che deteniamo i diritti completi sui giochi della serie The Witcher, che quindi ci appartengono in tutto e per tutto. E che abbiamo investito molto sulla promozione del brand. A buon intenditore..."

Cyberpunk 2077 sarà ancora più ambizioso di The Witcher III, secondo le ultime promesse dei dirigenti di CD Projekt. Non solo offrirà una mappa di gioco più ampia e dettagliata di quella del gioco precedente, ma metterà a disposizione dei fan anche un comparto multiplayer complesso. Cyberpunk 2077 è stato rivelato per la prima volta nel 2013 come adattamento videoludico del gioco di ruolo ideato da Mike Pondsmith nel 1988.