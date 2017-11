Counter-Strike: Global Offensive, modifiche al matchmaking

L'Operazione Hydra di CS:GO sta per giungere a termine, come viene confermato sul blog ufficiale, ma alcune delle novità apportate dall'Operazione, così come le modalità di gioco, sono destinante a diventare permanenti. Nello specifico, si fa riferimento ai format di gioco Wingman e War Games. E cambieranno anche i gruppi di mappe per il gioco competitivo e per il gioco casual.

Per sapere tutto su CS:GO e sul mondo moderno degli eSport consultate questo speciale

Ma è forse più importante la sterzata che Valve vuole dare al. "Una questione di fiducia: che cosa succederebbe se il Prime system utilizzasse una più ampia gamma di fattori?" si legge sul blog. "Siamo partiti ponendoci questa domanda e abbiamo dunque fatto delle prove nell'associazione dei giocatori sulla base dei comportamenti che abbiamo osservato sul loro account Steam. Quindi, quanto tempo hanno dedicato a CS:GO, quanto frequentemente sono stati riportati per cheating, il tempo che hanno dedicato agli altri giochi sul loro account Steam, ecc".

Valve ha definito il nuovo sistema di matchmaking Trust, dove tutti questi fattori contribuiscono a determinare un "fattore di fiducia".

"I risultati dell'esperimento sono stati positivi", dice ancora Valve. "Nelle partite create utilizzando il fattore di fiducia, la maggior parte dei giocatori ha finito per generare meno report indipendentemente dal loro status Prime. Abbiamo voluto mantenere le parti migliori del Prime System e rivedere quelle più problematiche. A partire da oggi, i giocatori, per impostazione predefinita, entrano in matchmaking utilizzando il proprio fattore di fiducia piuttosto che lo status Prime. Per un breve periodo di tempo, i giocatori con status Prime possono scegliere se usare il vecchio metodo di matchmaking".