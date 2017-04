Come Zelda: Breath of the Wild gira a 4K su PC

Cemu è il famoso emulatore di Wii U per PC che, tra le altre cose, fa l'upscaling della risoluzione nativa. Se fino a oggi The Legend of Zelda: Breath of the Wild è stato solamente eseguibile su PC grazie a questo sistema, adesso gli sviluppatori hanno messo a posto tutte le meccaniche di gioco che prima non funzionavano adeguatamente e risolto i bug grafici, rendendo l'apprezzato titolo Nintendo quasi completamente giocabile su PC e alla risoluzione 4K.

Diciamo "quasi" perché permangono ancora diversi bug e le prestazioni non sono solide in tutti i momenti di gioco: si verificano ancora, infatti, dei cali rispetto al riferimento dei 30 fps a 4K. In uno dei video sottostanti potete verificare come le varie modalità di interazione siano state rese funzionanti con la versione 1.7.4 dell'emulatore. Cemu permette comunque di regolare la risoluzione al fine di migliorare la risoluzione: diversi utenti hanno infatti pubblicato dei video con il nuovo Zelda che gira a 2160p.

Nintendo disapprova ufficialmente l'utilizzo degli emulatori ideati per far girare i giochi in esclusiva per le sue console su altre piattaforme. Ha infatti rilasciato il seguente comunicato: "L'introduzione di emulatori pensati per eseguire il software Nintendo in maniera illegale rappresenta la più grande minaccia per i diritti sulle proprietà intellettuali. Come per qualsiasi attività commerciale o industriale, quando i suoi prodotti diventano disponibili gratuitamente, il flusso delle entrate a supporto dell'industria viene compromesso. Tali emulatori hanno il potenziale di danneggiare in maniera significativa il settore del software di intrattenimento su scala globale, che produce ogni anno 15 miliardi di dollari e decine di migliaia di posti di lavoro".

È sicuramente procedura illegale andare a scaricare una copia di The Legend of Zelda: Breath of the Wild per Cemu senza possedere la controparte originale per Wii U, ma resta aperto il dibattito sulla legalità delle pratiche di emulazione intese in senso lato. Se il consumatore ha comprato il gioco per Wii U e lo gioca su PC tramite emulatore non arreca una perdita economica al produttore del gioco, anche se l'esperienza non sarà ripulita e ottimale come sulla console per cui è stata originariamente pensata.

Ricordiamo infine che si parla della versione Wii U di The Legend of Zelda: Breath of the Wild, e che il gioco è disponibile anche su Nintendo Switch.