Call of Duty WWII: Trailer ufficiale della Campagna

Nelle note di accompagnamento del Trailer della Campagna si legge: "Call of Duty: WWII racconta la storia del soldato Ronald "Red" Daniels, una giovane recluta della Prima Divisione Fanteria americana alla sua prima esperienza in battaglia durante il fatidico D-Day, uno dei più grandi sbarchi di sempre. Sopravvissuti alle trincee della Normandia, Red e la sua squadra dovranno sfondare le linee nemiche in battaglie leggendarie, come quella della Foresta di Hürtgen e l'Offensiva delle Ardenne, per spingersi fino al cuore della Germania".

Il single player di Call of Duty WWII sarà spettacolare e lineare come al solito, concentrandosi sui patimenti dei soldati e sugli eventi iconici del conflitto. Rivivremo, per l'ennesima volta in un videogioco, lo sbarco in Normandia, mentre i suoni delle armi dell'epoca, il loro incepparsi e tutte le difficoltà di un conflitto non tecnologico verranno puntualmente trasmesse ai giocatori.

Call of Duty: WWII arriverà il 3 novembre, trovate altri dettagli qui. L'Open Beta PC, invece, partirà il 29 settembre come riferito qui.