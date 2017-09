Call of Duty WWII: Open Beta in arrivo su PC

Il multiplayer beta testing aperto a tutti i giocatori di Call of Duty: WWII per Windows si svolgerà dal 29 settembre al 2 ottobre tramite Steam. Lo ha annunciato Sledgehammer Games tramite il suo blog, dove si dice entusiasta dei risultati ottenuti con la precedente beta privata per le console.

I dettagli su Call of Duty WWII si trovano qui

Nel messaggio si legge che larappresenta una piccola parte dell'esperienza di gioco multiplayer complessiva del nuovo Call of Duty, ma che allo stesso tempo è un passaggio molto importante del processo di sviluppo. Questo perché sarà uno "stress test" per le meccaniche di gioco e per l'infrastruttura server e perché consentirà ai giocatori PC di toccare con mano il titolo che rappresenta un ritorno alle radici per il franchise. Per Sledgehammer è molto importante confrontarsi con la community PC per capire come ottimizzare al meglio il gioco in vista del rilascio del prossimo novembre.

Vengono comunicati anche i requisiti hardware di questa versione del gioco. Sledgehammer puntualizza che non solo potrebbero differire rispetto ai requisiti della versione finale, ma potrebbero anche cambiare a Beta in corso.

Requisiti minimi

OS: Windows 7 64-Bit o superiore

CPU: Intel Core i3 3225 o equivalente

RAM: 8 GB RAM

HDD: 25 GB HD di spazio

Video: NVIDIA GeForce GTX 660 @ 2 GB / AMD Radeon HD 7850 @ 2GB o superiore

DirectX: scheda video compatibile con la Versione 11.0 compatible o equivalente

Network: Conenssione a banda larga

Audio: Compatibile DirectX