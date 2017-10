Call of Duty WWII: misure anti-cheat insufficienti nella Open Beta

L'Open Beta su PC di Call of Duty WII, svoltasi dal 29 settembre al 2 ottobre, ha fondamentalmente soddisfatto i giocatori, con un titolo che ha confermato le velocità e i ritmi di gioco tipici della serie senza però gli eccessi che hanno contraddistinto gli ultimi episodi. Tuttavia, ci sono delle cose da sistemare in vista del lancio della versione definitiva, prevista per il 3 novembre, come ha ammesso la stessa Activision con questo post.

Le preoccupazioni maggiori riguardano ancora una volta il cheating, con diverse segnalazioni sui topic di discussione a proposito di scorrettezze e scum. "Non abbiamo usato la tecnologia di anti-cheat/hacking prevista per la versione definitiva", si legge nel post. "Si tratta di un aspetto che teniamo in grande considerazione e che monitoreremo in maniera prioritaria".

Non è l'unica parte che godrà di miglioramenti in vista del lancio definitivo. Anche i menù di opzione verranno rivisti e, in particolare, gli slider per la configurazione della sensibilità del mouse saranno più chiari, anche grazie all'aggiunta di valori numerici.

L'interfaccia offrirà maggiori indicazioni, ad esempio segnalando i giocatori che si trovano in Party. Ci saranno opzioni più chiare per la scelta della risoluzione e un indicatore circa l'uso della memoria video. Se il gioco tenderà a usare più memoria video del dovuto, inoltre, una notifica apparirà a schermo. Ci saranno anche i pulsanti per piegarsi a destra e a sinistra (lean), una carenza che Call of Duty come serie tende a riproporre a causa della sua concezione fondamentalmente da titolo per console. Altri problemi saranno risolti subito dopo al rilascio.

"Siamo estremamente grati per tutti i feedback costruttivi che abbiamo ricevuto in questi giorni", si legge ancora. "Rappresenta un grosso aiuto per il nostro lavoro che ci permetterà di offrire la migliore esperienza possibile su PC a novembre". Altri dettagli sulla Open Beta si trovano qui.

Activision ha anche annunciato che nel nuovo CoD arriveranno alcune mappe tipiche della tradizione della serie. Nello specifico, Carentan sarà disponibile come Bonus Map ai possessori del Season Pass. Si tratta di una delle mappe più famose e amate della storia di Call of Duty, apparsa nel primo Call of Duty, Call of Duty: United Offensive e in Call of Duty 2.