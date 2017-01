Bandai Namco annuncia la data d'uscita di Little Nightmares

Bandai Namco e Tarsier Studios hanno annunciato la data d’uscita di Little Nightmares, singolare action adventure che sarà disponibile dal 27 aprile in edizione fisica e dal 28 aprile in versione digitale per PC, PlayStation 4 e Xbox One.

È inoltre stata rivelata la Six Edition, edizione limitata che include una confezione a tema contenente una statuetta alta 10 cm, nonché la colonna sonora originale composta da Tobias Lilja di Tarsier Studios, un esclusivo poster A3 e un set di adesivi.

Con la prenotazione tutti i giocatori riceveranno due maschere: il sacco per spaventapasseri e la teiera capovolta per aiutare Six a confondersi tra gli altri abitanti de Le Fauci. I giocatori PlayStation 4 e PC riceveranno anche la colonna sonora originale in formato digitale, un tema esclusivo per PlayStation 4 o uno sfondo per PC raffigurante The Janitor.

Intrappolata nel mondo de Le Fauci, senza nient’altro su cui contare se non il suo ingegno e un accendino, Six dovrà trovare la luce tra le tenebre e lottare, nonostante la sua debolezza, per sopravvivere e sfuggire alle attenzioni dei suoi mostruosi abitanti fino a raggiungere il mondo esterno. Ogni stanza e ogni abitante rappresentano un pericolo e al contempo un enigma da risolvere.