Gaming su Mac: Steam si aggiorna per Apple Silicon e dice addio all'emulazione

Valve ha rilasciato una versione beta nativa di Steam per Apple Silicon in vista del pensionamento di Rosetta 2. L'aggiornamento anticipa la transizione di Apple verso macOS esclusivamente per chip ARM e garantisce una maggiore fluidità per gli utenti Mac.

13 Giugno 2025

