Assassin's Creed Origins, Far Cry 5 e gli altri annunci di Ubisoft

Assassin's Creed Origins era già stato mostrato alla conferenza Xbox, ma ovviamente ha avuto uno spazio anche nella "conferenza di casa". Confermata l'uscita per il 27 ottobre su tutte le piattaforme. Il giocatore impersonerà Bayek e si troverà a esplorare un mondo aperto di grandissime dimensioni all'interno di una struttura di gioco più votata all'rpg. Confermata anche l'ambientazione dell'Antico Egitto.

Far Cry 5 è un altro titolo che appare in forma smagliante, amalgamando elementi di gioco già visti nei predecessori a novità assolute. Durante la conferenza è stata annunciata la data di rilascio, quella del 27 febbraio 2018.

Ma il titolo che ha destato più clamore è stato Beyond Good & Evil 2, annunciato da un Michel Ancel visibilmente comosso sul palco. Dopo tanti anni di complicata gestazione, infatti, il titolo è pronto per mostrarsi in tutto il suo splendore al grande pubblico, con diversi contenuti dedicati. "Sarà come un Grand Theft Auto, ma nello spazio", ha detto Ancel durante l'evento. La presentazione si è concentrata, però, molto sull'ambientazione e sullo scenario artistico, toccando solo marginalmente gli aspetti legati al gameplay.

Mario + Rabbids Kingdom Battle ha scomodato addirittura un certo Shigeru Miyamoto, presente sul palco di Ubisoft per mostrare questo originale e curioso mashup tra il celebre personaggio del mondo Nintendo e i simpatici Rabbids "made in Ubisoft". Lo schema di gioco ricorda gli strategici a turni come Xcom.

The Crew 2 punterà sulla completezza e sulla varietà nell'offerta rispetto al primo capitolo. Sarà ancora una volta un gioco di guida su mondo persistente, ma ci saranno anche veicoli off-road, velivoli e motoscafi. Verrà rivisto anche il motore grafico, mentre l'uscita è prevista per la parte iniziale del 2018.

Skull & Bones è il nuovo titolo di Ubisoft Singapore basato sul mondo dei pirati, la cui idea nasce dalla componente di combattimenti navali di Assassin's Creed IV Black Flag. Bisogna creare e migliorare la propria nave sfruttando le ricompense ottenute grazie ai combattimenti vinti. L'uscita è prevista per la parte finale del 2018.

Starlink: Battle for Atlas è il nuovo gioco di Ubisoft Toronto con una forte componente "toys to life" che si esplicita tramite lo schermo di Nintendo Switch.

South Park: Scontri Di-Retti uscirà il 17 ottobre. Di seguito gli altri trailer con gli annunci rimanenti.