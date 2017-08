ARK: Survival Evolved disponibile nella versione finale

Studio Wildcard ha annunciato che il suo atteso survival game che ha venduto milioni di copie, ARK: Survival Evolved, è disponibile in versione fisica e digitale in tutto il mondo su PlayStation 4, Xbox One, PC Steam, Mac e Linux.

Si tratta di un gioco che riscuote grande successo su Steam, che porta i giocatori a usare le risorse a loro disposizione per uccidere o addomesticare ed allevare i mastodontici dinosauri e le altre creature primitive che si aggirano per l'isola. Per farlo, devono collaborare con gli altri giocatori presenti nel mondo persistente.

Per sopravvivere bisogna mangiare e bere, considerando le differenti proprietà nutrizionali delle svariate tipologie di piante e di carni, inclusa la carne umana. Il tutto all'interno di un ecosistema di vita dinamico con le sue gerarchie di predatori e prede con al centro il villaggio, vero e proprio centro nevralgico di ogni missione e attività di caccia.

Abbattendo le foreste piene di alberi ed estraendo il metallo e altre risorse preziose, il giocatore può creare le parti per costruire enormi strutture multi-livello composte da parti complesse connesse, includendo rampe, travi, pilastri, finestre, porte, portoni, portoni remoti, botole, tubi dell'acqua, rubinetti, generatori, cavi e tutti i tipi di dispositivi elettronici, e scale fra molti altri tipi.

Ma un ruolo altrettanto importante è quello che riguarda l'agricoltura, visto che si possono raccogliere i semi dalla vegetazione selvatica, irrigarli e nutrili con il fertilizzante. Portando materiali sacrificabili sufficienti ad una delle locazioni speciali di evocazione, inoltre, si può catturare l'attenzione di una delle creature divine di ARK.

Il tutto in un mondo persistente che accoglie più di 100 giocatori per ogni istanza. Per quanto riguarda la parte rpg, invece, tutti gli oggetti vengono creati da progetti, che hanno statistiche e qualità variabili, e richiedono un certo numero di risorse.

La versione finale di ARK: Survival Evolved include contenuti assenti nella Early Access come la colonna sonora orchestrale, il DLC Ragnarok per le versioni PS4 e Xbox One, una nuova storyline e i contenuti di end game, così come due nuove creature.