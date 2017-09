Apple ha mostrato le prime app basate su ARKit

Apple ha mostrato una serie di app e giochi che supportano ARKit durante l'evento di ieri all'Apple Park dove, fra le altre cose, è stato rivelato iPhone X. ARKit è il software developer kit che permette di sviluppare applicazioni di realtà aumentata, già svelato da Apple alla Worldwide Developer Conference e che sarà disponibile insieme a iOS 11 dal prossimo 19 settembre.

In attesa di un visore di realtà aumentata vero e proprio, Apple ha mostrato alcune declinazioni del concetto attraverso i dispositivi già esistenti e il nuovo iPhone X. Tra queste demo, il videogioco Warhammer 40K: Freeblade sviluppato da Pixel Toys, rivisto con l'introduzione di alcuni elementi AR.

L'app Major League Baseball’s At Bat, invece, inserisce un overlay grafica rispetto al match televisivo che riporta le statistiche sui giocatori coinvolti e il risultato. Gli utenti dovranno posizionare lo smartphone davanti al TV per consultare le informazioni in overlay. In maniera simile, Sky Guide di Fifth Star Lab mostra dati e informazioni quando sovrapposto alle costellazioni durante una visione notturna.

Nel corso dell'evento, Directive Games ha poi mostrato il suo The Machines, un gioco di strategia in tempo reale esclusivo per iOS e pensato fin dalle radici come titolo AR. The Machines mescola le immagini della battaglia virtuale con i carro armati alla realtà, dando l'impressione di giocare, ad esempio, su un tavolo reale. Il giocatore si può spostare per seguire la battaglia da angolature differenti e agire quindi con maggiore cognizione di causa.

Gli effetti grafici vengono renderizzati in 4K proprio grazie al supporto di ARKit. L'arrivo di The Machines è previsto entro la fine del mese.