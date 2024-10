Yu-Gi-Oh! torna al Lucca Comics & Games. Side, premi e contenuti esclusivi

Yu-Gi-Oh! tornerà presto al, confermandosi come uno dei protagonisti più attesi del festival.ha annunciato una presenza più importante all'evento, che si terrànella città toscana, con uno spazio espositivo ampliato presso il Padiglione Carducci (stand CAR 301).

L'edizione di quest'anno si preannuncia particolarmente ricca di novità per gli appassionati del celebre gioco di carte collezionabili. Il programma prevede attività studiate per coinvolgere sia i veterani che i neofiti del gioco. I visitatori alle prime armi potranno contare sul supporto di esperti del settore, pronti a guidarli nei loro primi passi nel mondo dei duelli.

Un'iniziativa che sta già attirando l'attenzione degli appassionati è "Sfida l'influencer", che permetterà ai partecipanti di misurarsi con alcuni dei più noti content creator italiani del settore, tra cui Mangaka96, Colossa, Diegub, LongosuTikTok e Jacoo. Ogni sfidante riceverà un pacchetto Torneo OTS 26, con la possibilità di raddoppiare il premio in caso di vittoria.

Il calendario degli eventi prevede tornei quotidiani in diversi formati, dall'Advanced al Constructed, fino al Time Wizard. L'offerta è ulteriormente arricchita dalla possibilità di vincere un esclusivo Game Mat per due giocatori, un oggetto da collezione che non sarà disponibile nei canali di vendita tradizionali.

Per gli appassionati del collezionismo, lo stand ospiterà le ultime novità del merchandise Yu-Gi-Oh!, incluso "Rabbia dell'Abisso", l'ultimo core booster set che promette di rivoluzionare le strategie di gioco con particolare attenzione alle carte ACQUA e all'Evocazione Xyz.