Year 2031 è un nuovo gioco per GameBoy e si concentra sulla pandemia

Year 2031 è un progetto dai connotati sicuramente molto particolari: è, infatti, pensato per le console della famiglia GameBoy e, volendo essere compatibile anche con la primissima versione dell'intramontabile console portatile, si basa su una grafica con i soli 4 basici colori che questa era in grado di gestire. Immagina un mondo devastato da una pandemia globale, senza fare espressamente riferimento al Covid-19, con la società umana regredita a livelli da MedioEvo, insediamenti in crisi e difficilmente raggiungibili e accesso alla tecnologia molto limitato.

I giocatori possono esplorare le strade in rovina e i veicoli abbandonati in cerca di risorse per sopravvivere, mentre l'unica valuta riconosciuta è la carta igienica. Non mancano gli spunti ironici, anche se l'atmosfera generale rimane piuttosto cupa con la necessità di armarsi di asce e spade per potersi difendere dai malintenzionati. Si può coltivare e cacciare gli animali per procurarsi il cibo necessario a sopravvivere, ma anche raccogliere la legna per cucinarlo. Il giocatore può collezionare delle quest da svolgere successivamente e ci sono dialoghi con le classiche opzioni tra cui scegliere. Le vicende sono ambientate in un imprecisato luogo dell'Est Europa e si svolgono nel 2021.

Year 2031 è sviluppato da una sola persona, con l'intento di avvisare tutti sui rischi a cui l'umanità va incontro con l'inquinamento e la superficialità con cui possono essere affrontate alcune situazioni sanitarie. Il gioco sarà disponibile anche nel mitico formato cartuccia, mentre chi partecipa alla campagna di finanziamento su Kickstarter può scegliere fra varie forme di contributo, con ricompense diverse.

Il creatore del progetto, Cestmir Kocian, ha lanciato anche un sito ufficiale da cui è possibile prelevare e giocare una prima versione dimostrativa di Year 2031, direttamente sul browser web. Nel momento in cui scriviamo il progetto ha raccolto poco meno di 15 mila euro da 274 sostenitori.