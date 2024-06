XPG NIA al COMPUTEX 2024: la console portatile con memoria LPCAMM2

Anche XPG, il brand gaming di ADATA, vuole entrare nel mondo delle console portatili: la società sta lavorando su NIA, una proposta basata su APU AMD Phoenix (Ryzen 7040), anche se si sta valutando di passare in futuro a un progetto più recente e potente. XPG ha scelto l'APU di AMD perché più ottimizzata dal punto di vista software, con conseguenti vantaggi in termini di prestazioni, consumi e anche costo.

Una novità rispetto ad altri modelli è che la console è caratterizzata da memoria LPCAMM2 basata su chip LPDDR5X e può supportare fino a 64 GB di RAM. XPG NIA prevede un SSD fino a 2 TB, ovviamente realizzato in casa, e c'è una fotocamera frontale con eye tracking sopra lo schermo che potrebbe avere implicazioni importanti, anche se in casa XPG non hanno voluto rivelare quali.

Il display da 7" si solleva, non è incassato nella scocca, mentre le dimensioni sono superiori rispetto a quelle di altri produttori per avere una migliore ergonomia e bilanciamento del peso. Non manca una porta USB C da 100W per la ricarica. Al momento XPG non ha ancora stabilito prezzo e data di uscita, ma l'obiettivo è mantenersi almeno intorno ai 600 dollari. Un'altra cosa ancora non del tutto definita è se avrà Windows o una distribuzione Linux. Ne sapremo di più nel corso dei prossimi mesi.