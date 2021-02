Xbox Wireless Headset: le nuove cuffie da gaming arrivano a marzo

A pochi mesi dal lancio delle sue console di ultima generazione, Microsoft ha annunciato l'imminente debutto del nuovo Xbox Wireless Headset. Parliamo di un paio di cuffie da gaming dedicate agli utenti di Xbox Series X e Series S, ma perfettamente compatibili anche con PC (Windows 10), Xbox One e con i dispositivi mobile. Scopriamo tutte le caratteristiche di questo headset.

Microsoft svela il nuovo Wireless Headset per Xbox (e non solo)

Tramite un post sul blog di Xbox Wire, la compagnia di Redmond ha annunciato l'ultima new entry della famiglia di accessori Xbox. Il nuovo Wireless Headset garantisce "un suono profondo e comfort costante", oltre a una grande versatilità, grazie alla possibilità di personalizzare il profilo audio associato alle cuffie, adattandole perfettamente alle piattaforme utilizzate.



Sembra che Microsoft non si sia limitata a produrre un semplice paio di cuffie per la chat vocale. Con l'Xbox Wireless Headset, il colosso americano propone "un'eccezionale qualità sonora" che favorisce l'immersività in-game, così come un audio a bassa latenza basato sull'utilizzo del protocollo Xbox Wireless. A tutto questo si affianca l'ampia compatibilità con le principali tecnologie surround, tra cui Windows Sonic, Dolby Atmos e DTS Headphone:X.

Come ha dichiarato il capo progettista Erik Garcia, il team di Microsoft ha trascorso diverse ore nelle fasi di testing per perfezionare l'equalizzazione audio, adattandola ai diversi ambienti in cui l'Xbox Wireless Headset verrà utilizzato.

Per quanto concerne la comunicazione, Garcia parla di una "chat dal suono eccezionale" supportata dal doppio microfono integrato, il quale provvede all'eliminazione dei rumori di fondo. A tal proposito c'è un altro interessante dettaglio: quando l'utente non parla, una funzione di "auto-mute" interviene per disattivare automaticamente l'audio in uscita.

A giudicare dalle prime immagini, il nuovo headset targato Xbox sfoggia un design minimalista e apparentemente ergonomico, con grandi padiglioni supportati da una morbida imbottitura. Microsoft afferma di aver utilizzato materiali di alta qualità, che assicureranno un'elevata resistenza agli eventuali "maltrattamenti" subiti dal giocatore.

Per quanto concerne disponibilità e prezzo, l'Xbox Wireless Headset debutterà in Italia il prossimo 16 marzo al prezzo consigliato di 99,99 euro. Le cuffie sono già preordinabili sul Microsoft Store e presso i principali rivenditori.