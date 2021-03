Xbox Wireless Controller: due nuovi modelli realizzati con materiale riciclato

Microsoft continua a espandere la sua collezione di controller con l'obiettivo di offrire un'ampia varietà di scelta ai suoi utenti Xbox e Windows. Gli ultimi arrivati della gamma Xbox Wireless Controller sono due nuove versioni cromatiche dai colori molto vivaci: parliamo del controller Giallo Elettrico e dell'edizione speciale Daystrike Camo.

Oltre alle nuove colorazioni a un paio di ritocchi estetici, i due controller appena annunciati si caratterizzano per l'utilizzo di materiale riciclato post consumo (PCR).

I nuovi controller "green" per Xbox One, Xbox Series X|S e PC

Proprio come il più recente modello Pulse Red, presentato in occasione della festa di San Valentino, i nuovi Xbox Wireless Controller sono compatibili sia con le console di penultima e nuova generazione (Xbox One e Xbox Series X|S) che con PC - con quest'ultimo s'interfaccia tramite connessione Bluetooth o l'adattatore wireless per Windows 10.



Parlando delle principali caratteristiche, la versione Giallo Elettrico (Electric Volt) sfoggia una colorazione giallo intenso che, a detta di Microsoft, si ispira alla vivacità che contraddistingue molti capi di abbigliamento sportivo. Rispetto al già citato Pulse Red e al modello Shock Blue, la versione Electric Volt è stata realizzata con una speciale resina gialla, mai adottata prima d'ora per la costruzione di un controller Xbox. Con questa scelta, Microsoft dimostra di voler rendere il processo produttivo dei suoi dispositivi ancora più sostenibile.

Acquista Xbox Wireless Controller Giallo Elettrico



Lo stesso tipo di materiale è presente nell'edizione speciale Daystrike Camo, la new entry dell'esclusiva gamma Camo di Xbox. Anche qui troviamo un tema mimetico, con sfumature rosse, grigie e nere, un mix che abbiamo trovato davvero convincente. Cosa rende speciale questa versione? Sull'intera superficie dei tasti dorsali (LB e RB) troviamo la stessa texture antiscivolo che, nel modello originale, troveremmo solo sui due grilletti (LT e RT). In questo modo la presa dovrebbe risultare più comoda, riducendo il rischio che il controller vi scivoli via dalle mani.

Acquista Xbox Wireless Controller Daystrike Camo

Il controller wireless Giallo Elettrico sarà disponibile dal 27 aprile al prezzo consigliato di 59,99€. La colorazione Daystrike Camo, invece, verrà lanciata il 4 maggio al prezzo consigliato di 64,99€. Entrambi saranno disponibili sul Microsoft Store o presso i rivenditori autorizzati.