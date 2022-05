Xbox Series X torna disponibile oggi, in esclusiva sul Microsoft Store

In un comunicato ufficiale, Microsoft ha annunciato una nuova disponibilità per la sua console di ultima generazione: Xbox Series X. Come la 'rivale' PlayStation 5, anche l'ammiraglia di Redmond è stata vittima dello shortage, il che l'ha resa uno dei prodotti tecnologici più ricercati del momento. Per la gioia dei giocatori, Series X potrà essere nuovamente acquistata a partire da questa sera: le scorte sono limitate e gli ordini sono limitati a una console per cliente.

Microsoft Store: dalle ore 18:00 c'è Xbox Series X

Xbox Series X può fregiarsi del titolo di "console più potente del mondo". L'ammiraglia di Microsoft offre, effettivamente, le prestazioni più elevate di questa generazione.

Troviamo un SoC progettato con la collaborazione di AMD, con 8 core Zen 2 personalizzati che lavorano a 3,8 GHz in single thread oppure 3,66 GHz con SMT. Sul fronte grafico troviamo una GPU basata su architettura RDNA 2 personalizzata, capace di raggiungere una potenza complessiva di 12 TFLOPS. La ciliegina sulla torta è il supporto al ray tracing accelerato via hardware.

"Vi presentiamo Xbox Series X, la console più veloce e potente di sempre, progettata per una generazione di console che vede il giocatore al centro dell'attenzione", scrive Microsoft sulla pagina dello Store dedicata all'acquisto della piattaforma last-gen. Nella stessa didascalia viene inoltre specificato che, come nelle precedenti 'ondate', c'è un limite di una console per cliente. Il prezzo di vendita è il solito: 499,99 euro, con la possibilità di aggiungere un secondo controller al carrello.

Acquista Xbox Series X sul Microsoft Store

Mentre Xbox Series X viene riproposta periodicamente con stock limitato, la piccola ed economica Xbox Series S è sempre disponibile all'acquisto sul Microsoft Store - a un prezzo consigliato di 284,00 euro - e presso i principali rivenditori online, Amazon incluso.