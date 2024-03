Xbox Series X si veste di bianco, ma è solo digitale. Le immagini

Nelle scorse ore Exputer ha pubblicato le immagini di una nuova variante della Xbox Series X completamente bianca. Al di là della colorazione, però, salta immediatamente all'occhio l'assenza del lettore ottico. Ad ogni modo The Verge ha confermato che le immagini sono autentiche in seguito alla consultazione di alcuni documenti in merito, seppur Microsoft non abbia ancora commentato la fuga di notizie.

Che una revisione dell'ammiraglia Microsoft fosse in programma era nell'aria: lo scorso settembre, durante la causa tra FTC e Microsoft, emersero le immagini di una nuova console cilindrica che avrebbe dovuto essere un aggiornamento mid-gen. A febbraio, invece, fu proprio Exputer a rivelare una possibile Xbox Series X bianca completamente digitale.

Le forme rimangono invariate rispetto all'attuale modello, ma la componentistica dovrebbe essere leggermente diversa. Exputer suggerisce che alcune parti siano state aggiornate, incluso il dissipatore di calore. La colorazione, invece, sarebbe identica a quella adottata per la più accessibile Series S.

Il rilascio sembra ancora fissato per la prossima estate, mentre in merito al prezzo si prevede una riduzione di 50/100 dollari rispetto al listino attuale di Series X, per cui compreso tra i 399 e i 449 dollari. Permane, invece, il dubbio sull'aggiornamento mid-gen che a differenza di PlayStation 5 potrebbe non arrivare mai.

D'altro canto, proprio in una recente intervista Phil Spencer ha dichiarato che le vendite software non riescono a supportare la produzione hardware come un tempo. Contemporaneamente, il costo dell'hardware è stagnante o tende addirittura all'aumento. Premesse, insomma, che sembrano aver spinto Microsoft a rinunciare a versioni potenziate della sua console.

La società, infatti, sperava di poter distribuire la nuova console a un prezzo di 499 dollari, ovvero lo stesso dell'attuale Series X a fronte però di specifiche migliorate. Tuttavia, lo stesso Phil Spencer a settembre dichiarò che i piani avrebbero potuto subire cambiamenti nel corso dei mesi successivi e pare che la console cilindrica, anch'essa full-digital, non arriverà.