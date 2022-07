Xbox Series X può eseguire i giochi per Windows 98: ecco come

Come testimonia un video rilasciato sul proprio canale YouTube, Digital Foundry è riuscito a far funzionare Windows 98 su Xbox Series X. Per farlo ha usato un fork dell'emulatore DOSBox chiamato DOSBox Pure che normalmente è pensato per girare su sistemi Windows, Mac o Linux. Tuttavia, abilitando la modalità sviluppatore e sottoscrivendo un account Partner Network è possibile ottenere l'accesso ai servizi di sistema della console ed eseguire l'emulatore.

In questo modo Digital Foundry ha potuto installare Windows 98 Second Edition direttamente sulla nuova console di Microsoft e ottenere l'accesso a tutte le funzionalità dell'indimenticato sistema operativo, come Internet Explorer 5.0 o il buon vecchio MSN Messenger. Ma il blog che si occupa di analisi tecniche si è interessato soprattutto ai giochi, ed è riuscito ad eseguire grandi titoli del passato come Roller Coaster Tycoon, Quake 2 e Turok. Per ogni gioco è stata realizzata una ISO a partire dal CD originale, e poi è stato utilizzato RetroArch per l'avvio del software.

Per poter gestire la grafica di questi giochi, è stata emulata una 3Dfx Voodoo sulla CPU di Xbox Series X. In questo si è riusciti a garantire una potenza di calcolo sufficiente per eseguire i giochi in maniera fluida, pur senza avvalersi della potente GPU della console. È noto che l'emulazione non è mai il modo migliore per sfruttare la capacità hardware di un sistema, ma naturalmente i ragazzi di Digital Foundry si sono accontentati di verificare che la loro idea funzionasse, con prestazioni accettabili.

Windows 98 gira anche sulla "sorella minore" Xbox Series S, secondo Digital Foundry, seppure con prestazioni inferiori del 5-10%. Ma l'esperienza complessiva è comunque decisamente soddisfacente.