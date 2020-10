Xbox Series X e Series S: le principali feature mostrate in un video ufficiale

Abbiamo già messo le mani su Xbox Series X e PlayStation 5, le due console di nuova generazione in arrivo il prossimo novembre. Mentre siamo impegnati a testare le due macchine, Microsoft diffonde un walkthrough ufficiale per parlarci delle principali funzionalità delle sue proposte next-gen.

Xbox Series X e la più economica Series S sono dunque protagoniste di una dettagliata presentazione - in 4K! - in cui possiamo dare uno sguardo ravvicinato alla nuova interfaccia e alle demo gameplay dei primi titoli compatibili e retrocompatibili.

Microsoft: il walkthrough ufficiale di Xbox Series X|S

Malik Prince, Xbox Community PM, ha presentato il walkthrough delle nuove console in compagnia di uno dei principali membri del team ingegneristico, il Program Manager Harrison Hoffman. I due hanno così analizzato gran parte delle feature proposte da Xbox Series X|S, focalizzandosi sull'impressionante velocità che l'hardware e il software sono in grado di garantire.

Si parte dunque dalla nuova UI, caratterizzata da una struttura a mosaico molto simile a quella già vista su Xbox One e One X. Arriva il momento di vedere qualche gioco in azione e Gears 5 è il primo ad essere scelto per dimostrare la potenza di Series X: parliamo di un gioco 'old-gen', che tuttavia trae vantaggio dall'hardware di nuova generazione per migliorare la qualità grafica - troviamo, ad esempio, le stesse texture della versione PC con settaggi Ultra. Inoltre, la retrocompatibilità consente a Gears 5 di raggiungere i 120 fps nella modalità multiplayer.

Una delle funzionalità più interessanti di Xbox Series X e Series S è senza dubbio Quick Resume. Questa feature ci consente di passare da un gioco all'altro senza soluzione di continuità, avviando i titoli presenti nella nostra libreria in maniera quasi istantanea e ripartendo dall'ultima attività svolta in-game. Nel filmato osserviamo ad esempio il passaggio dinamico da DiRT 5 a Subnautica e, con quest'ultimo, ne approfittiamo per vedere in azione l'Auto HDR che permette a titoli più datati di supportare l'High Dynamic Range.

Come ci ricorda Microsoft, migliaia di giochi provenienti dalle precedenti generazioni di console gireranno visibilmente meglio su Xbox Series X e Series S, con framerate più stabili, tempi di caricamento ridotti - grazie all'SSD integrato nelle due console - e una migliore risoluzione. A proposito di SSD, ricordiamo che le nuove Xbox monteranno uno slot per l'espansione della memoria tramite una scheda custom Seagate, dal costo non propriamente contenuto: ben 249 euro.

Sia Xbox Series X che la 'piccola' Xbox Series S saranno disponibili in Italia dal prossimo 10 novembre, ai rispettivi prezzi di 499 euro e 299 euro.