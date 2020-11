Xbox Series X: carenza di scorte fino alla primavera 2021, Microsoft conferma

La pandemia ha dato un duro colpo al mercato tecnologico, rallentando in maniera sensibile le catene produttive e, pertanto, la distribuzione dei nuovi prodotti. Uno dei casi più eclatanti riguarda certamente le ultime schede video di Nvidia, quelle RTX 30 che tutt'oggi fatichiamo a trovare nei negozi fisici o in quelli online, ma la problematica coinvolge anche e soprattutto le console next-gen.

Proprio come sta avvenendo per PlayStation 5, le scorte di Xbox Series X e Series S non riescono a soddisfare l'elevata domanda e, come ha spiegato la stessa Microsoft, la situazione resterà inviariata ancora per qualche mese.

Microsoft: Xbox Series X a pieno regime dopo l'aprile 2021

Le 'brutte' notizie arrivano da Tim Scott, Chief Financial Officer della divisione gaming di Microsoft, intervenuto durante una conferenza di Jefferies Interactive Entertainment. Scott ha quindi confermato lo spiacevole andamento della produzione di Xbox Series X, fornendo le sue previsioni su ciò che accadrà tra la fine del 2020 e i primi mesi del 2021.

Ecco le ultime dichiarazioni del CFO: "Penso che continueremo a vedere carenze di scorte mentre ci avviciniamo al trimestre post-festivo di Microsoft - quello che si concluderà il 31 marzo 2021. E quando arriveremo al quarto trimestre (a partire dal 1 aprile 2021) la nostra catena di approvvigionamento tornerà a pieno regime verso i mesi pre-estivi".

In parole povere, nei prossimi mesi gli utenti continueranno a trovare difficoltà durante la fase di acquisto della console Microsoft; eppure questo problema non sembra affliggere il modello più 'piccolo', la Xbox Series S che garantisce elevate prestazioni grafiche ad un prezzo più accessibile - 299€, ben 200 in meno rispetto al prezzo di vendita della sorella maggiore.

Lo stesso Scott, tuttavia, ha voluto rincuorare gli aspiranti utenti di Series X. Il CFO prevede risultati più incoraggianti per i mesi primaverili: sarà in tale occasione che la produzione riuscirà a soddisfare l'elevata domanda. Occorrerà pazientare ancora un po', circa sei mesi volendo essere più precisi.

Xbox Series X e Series S hanno visto il loro debutto lo scorso 10 novembre, ottenendo un piccolo vantaggio sulla console rivale. PlayStation 5 è sbarcata negli Stati Uniti e in altri paesi lo scorso 12 novembre, ma arriverà nel resto nel mondo - e in Italia - il prossimo 19 novembre.