Xbox Series X|S: ci sarà un evento di lancio globale

Microsoft ha annunciato che ospiterà un live streaming a livello globale per celebrare l’arrivo della nuova generazione di Xbox. L’azienda invita tutti i giocatori, indipendentemente dal dispositivo utilizzato o dalla generazione di console, a dare un’occhiata al behind-the-scenes dei giochi next-gen, ad ascoltare le storie degli sviluppatori e a giocare insieme a loro.

Xbox Series X|S: lancio previsto per il 10 novembre

Il live streaming globale si terrà il 10 novembre alle ore 20:00 CET su YouTube, Twitch e Facebook Gaming. L’evento digitale includerà dei momenti “Let’s Play” con i creator, mostrerà alcuni highlight della giornata di lancio da tutto il mondo e sfrutterà il potere del gaming per raccogliere fondi per delle buone cause. Non sarà un momento di annunci ma di gioco e celebrazione dell’inizio di una nuova era, mentre la next-gen starà iniziando ad arrivare nelle mani dei giocatori di tutto il mondo.

Per maggiori informazioni sull’annuncio odierno è possibile leggere il blogpost su Xbox Wire, mentre per i dettagli sulle console vi invitiamo a visitare le pagine dedicate a Xbox Series X e di Xbox Serie S.