Xbox Series X|S: arrivano le expansion card di Western Digital, più economiche di quelle Seagate

Per un breve lasso di tempo sul negozio online dell'americana Best Buy sono apparse le nuove schede di espansione per Xbox Series X|S a marchio Western Digital. La pagina è stata prontamente rimossa, ma non così velocemente da impedire di diffondere le immagini e visionare i prezzi.

Le nuove schede sembrerebbero più accessibili delle proposte Seagate: la variante da 1 TB, ad esempio, avrebbe un prezzo di 179,99 dollari, 40 in meno rispetto alla controparte che viene proposta al prezzo di 219,99 dollari. Certo, il costo di un tradizionale SSD M.2 NVMe rimane più abbordabile nella maggior parte dei casi, ma si tratta comunque di una buona notizia per gran parte dei possessori delle console di ultima generazione a marchio Microsoft.

D'altronde, le expansion card funzionano esattamente come le buone e vecchie memory card (per chi ne ha "memoria"). In breve, non vi è alcun bisogno di intervenire sulla console con cacciavite e pazienza, ma basta inserire la scheda direttamente nello slot dedicato. Ovviamente, però, anche la praticità ha un costo.

Come anticipato, la pagina è stata subito rimossa dallo store, segno che probabilmente Best Buy avrebbe dovuto attendere l'annuncio ufficiale prima della pubblicazione. Tuttavia, i prodotti sembrano essere reali ed apparterrebbero alla gamma WD_Black, ovvero la proposta di Western Digital dedicata ai videogiocatori.

Sfortunatamente, in mancanza di informazioni ufficiali, non ci è dato sapere quando arriveranno in Europa e soprattutto a che prezzo. Nel frattempo, i più curiosi possono visionare la pagina di Best Buy grazie a web archive, attraverso la quale è possibile visionare anche il design delle nuove schede di espansione.