ASUS ROG Ally, altro che pesce d'aprile: ecco la console portatile Windows che sfida Steam Deck

ROG Ally esiste, non è un pesce d'aprile. Qualche giorno fa, mostrandovi alcuni degli scherzi più divertenti fatti dalle società del mondo hardware ai propri affezionati clienti, vi abbiamo introdotto il video di ROG Ally, una console portatile gaming realizzata da ASUS. Un prodotto nelle corde della casa taiwanese, ma il tempismo dell'annuncio era sospetto.

Forse però a Taiwan si sono dimenticati di cosa significhi "1° aprile" e non se ne sono curati, perché ROG Ally è viva e vegeta. La prima conferma è arrivata via Twitter, poi anche The Verge ha riscritto l'articolo pubblicato nei giorni scorsi sostenendo che la console portatile è un prodotto reale e non un pesce ben articolato.

Il video confezionato da ASUS ROG, d'altronde, sembrava oltremodo ben fatto: a parte uno strano riferimento a delle lenti a contatto smart, tutto sembrava rientrare nei parametri. Nel filmato si parla di una console basata su Windows e l'APU custom di AMD più veloce mai realizzata sinora.

Si parla anche di gaming a risoluzione Full HD, raffreddamento a doppia ventola e poi si vedono tutti i tasti necessari al gaming e qualche gioco che gira fluidamente. Non manca, inoltre, la possibilità di collegare la console a un box di grafica esterna ROG XG Mobile - soluzione che ASUS propone in ambito notebook – per godersi il gaming su una TV con le prestazioni di una RTX 4090. Insomma, una Steam Deck più potente e con Windows sopra.

E se le conferme di ASUS e The Verge non vi soddisfano, la pagina del prodotto su Best Buy continua a essere raggiungibile, con un box in cui inserire la propria email per avere informazioni in futuro.

Infine, a spazzare via ogni dubbio, c'è un hands-on del canale Dave2D che prova la console, grazie al quale apprendiamo che si basa su una APU con core Zen 4 e GPU RDNA 3 prodotta a 4 nanometri. Lo schermo è da 7 pollici, in formato 16:9 e presenta altre caratteristiche degne di nota: refresh di 120 Hz, luminosità di 500 nit e un tempo di risposta di 5 millisecondi.

Lo youtuber elogia anche il sistema di raffreddamento, con una rumorosità decisamente inferiore a quella di Steam Deck sotto carico: si passa da 37 a circa 20 dB. Quanto al prezzo, non ci sono informazioni ma sarà "molto competitivo". Conoscendo i listini di ASUS ROG stentiamo a crederci, ma c'è una prima volta per tutto. Non ci resta che attendere maggiori informazioni.