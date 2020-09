Xbox Series S, taglio di prezzo prima del lancio (ma solo in Giappone)

Il lancio globale di Xbox Series X e Series S coinvolgerà anche il Giappone, mercato in cui Microsoft non ha mai avuto particolare fortuna per quel che concerne la vendita di console Xbox - a differenza del marchio PlayStation, sempre più popolare nella Terra del Sol levante.

Prima dell'apertura dei pre-order, prevista per domani, la casa di Redmond ha apportato un importante cambiamento alla sua nuova lineup: la più economica Xbox Series S costerà meno del previsto, almeno per gli utenti giapponesi.

Xbox Series S sarà ancora più economica in Giappone

Mentre noi europei siamo già alle prese con le prenotazioni, in Giappone le porte dei pre-order verranno spalancate domani. Sia Xbox Series X che Xbox Series S saranno disponibili, ma solo quest'ultima subisce l'improvviso taglio di prezzo pianificato in extremis da Microsoft: si passa dai 32.980 yen (circa 269 euro, al cambio) previsti inizialmente a 29.980 yen (poco più di 244 euro).

Xbox Series S、29,980 円 (税抜) pic.twitter.com/bt6X3xOcqh — Xbox Japan (@Xbox_JP) September 24, 2020

Con un prezzo così competitivo Microsoft potrebbe ingraziarsi tanto gli aspiranti utenti PS5 quanto quelli interessati a Nintendo Switch: la console della Grande N viene infatti venduta allo stesso (nuovo) prezzo di Series S, il che rende quest'ultima una validissima alternativa agli occhi dei giocatori - magari per quelli meno propensi a giocare in modalità portatile.

Le Xbox next-gen rappresentano un importante passo avanti per la strategia giapponese di Microsoft. Ricordiamo che il Giappone ha accolto Xbox One solo nel settembre 2014, quasi un anno dopo il lancio in Europa e in Nord America (novembre 2013). Con Series X e Series S si procederà diversamente, coinvolgendo il mercato nipponico sin dal day one.

Parlando di strategie, Phil Spencer si era dimostrato interessato all'acquisizione di uno studio giapponese. Ai microfoni di gamesindustry.biz, un anno fa il capo della divisione Xbox affermava di voler collaborare con i creatori nipponici, accogliendo i loro team negli ormai allargati Xbox Game Studios - che, ricordiamo, hanno appena dato il benvenuto alle software house di Bethesda.

Tornando al mercato italiano, Xbox Series X e Series S saranno disponibili dal prossimo 10 novembre, rispettivamente a 499 euro e 299 euro. Ci farete un pensierino?