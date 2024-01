Xbox Series S diventa un tostapane: dal meme alla realtà, il logo Xbox sulle fette di pane

Ogni tanto i meme diventano realtà: dopo l'Xbox Series X in formato frigorifero, anche Xbox Series S è diventata un elettrodomestico, per la precisione un tostapane. La si può acquistare da Walmart a 39,99 dollari.

Il design delle ultime console di Microsoft si è da subito prestato all'ilarità della rete. Un tempo qualsiasi società avrebbe reagito male agli sberleffi del pubblico, ma oggi qualsiasi cosa (più o meno) può essere rigirata a proprio favore, anche le considerazioni più spietate.

Così da presa in giro si passa a prodotto commerciale vero e proprio, un'operazione di marketing che svecchia l'immagine di un'azienda che ha diversi decenni sulle spalle e la rende più "cool".

Il tostapane assomiglia in tutto e per tutto a una Xbox Series S, persino la sua caratteristica presa d'aria nera, ma include anche una serie di funzionalità utili per tostare il pane al meglio.

Sono disponibili sei livelli di doratura, un vassoio raccoglibriciole rimovibile, un conto alla rovescia a LED e un pulsante di scongelamento. La capacità più interessante è la possibilità di imprimere il logo Xbox sul pane.

Non è il primo tostapane che strizza l'occhio ai videogiocatori. Bungie ha presentato un tostapane a tema Destiny un paio di anni fa, completo di una funzione per imprimere il logo del tricorno di Destiny sul pane. Razer, nel 2019, annunciò un tostapane (Project Breadwinner) in seguito a un pesce d'aprile del 2016: nonostante l'annuncio, però, di quel tostapane si sono perse le tracce.