Xbox One: se non aggiornate il modello originale da anni, allora avete un problema!

Digital Foundry ha rilevato che le Xbox One originali non aggiornate per anni, adesso non possono più installare gli update. Attualmente, gli aggiornamenti sono impossibili sia via OTA che USB e ripristinare la console ai dati di fabbrica non aiuta.

L'originale Xbox One è stata rilasciata nel 2013, oltre 10 anni fa, e negli anni è stata sostituita da Xbox One S, più compatta, e da Xbox One X, aggiornamento mid-gen con prestazioni superiori. Tuttavia, il modello originale è ancora in circolazione, ma alcuni utenti non possono aggiornare il firmware ritrovandosi tagliati fuori da qualsiasi funzionalità online.

A scoprirlo è stato Digital Foundry, dopo una serie di segnalazioni apparse su NeoGAF. Il team di DF ha provato ad aggiornare tre diverse Xbox One originali, due con firmware del 2017 e una con firmware del 2018. Nessuna delle tre console è riuscita ad effettuare l'update all'ultima versione, né via OTA né via pen drive USB.

Pare infatti che, se la piattaforma non sia stata aggiornata con regolarità, sia impossibile recuperare. Naturalmente, questo crea un enorme problema agli utenti nell'utilizzo della console in generale. In assenza dell'ultimo aggiornamento firmware, non sarà possibile accedere alle modalità multiplayer dei giochi. Ma non solo: senza l'update non si può accedere ai titoli acquistati in versione digitale, poiché richiedono la verifica online della licenza.

In buona sostanza, gli utenti non possono accedere a Xbox Live, alla loro libreria di giochi e all'abbonamento a Xbox Game Pass. Considerando la strategia commerciale di Microsoft, l'impossibilità di accedere al suo servizio in abbonamento rappresenta un vero e proprio danno economico.

Va specificato che il blocco, chiaramente involontario, coinvolge esclusivamente i modelli originali di Xbox One. Le versioni S e X non sembrano soffrire di questo problema, ma Digital Foundry non esclude che situazioni simili possano verificarsi nuovamente in futuro con altre console divenute obsolete, in un contesto che vede le piattaforme sempre più dipendenti dalle funzionalità di rete.

Ad ogni modo, si ritiene che Microsoft possa "sbloccare" le console, probabilmente rilasciando un fix da installare via USB. Al momento la società non ha rilasciato alcuna dichiarazione in merito, ma vi terremo aggiornati non appena ci saranno novità.