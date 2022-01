Xbox One morta a fine 2020, ma lo sappiamo solo oggi

Mentre Sony punta ancora su PS4 in questo periodo di shortage, tanto da produrne 1 milione nel corso del 2022, in casa Microsoft hanno staccato la spina a tutti i modelli di console Xbox One già alla fine del 2020. Per prima cosa si è proceduto con Xbox One X e Xbox One S All-Digital Edition, per poi interrompere anche la produzione di Xbox One S.

Cindy Walker, senior director of Xbox console product marketing, l'ha confermato a The Verge. "Per concentrarci sulla produzione di Xbox Series X|S, abbiamo interrotto la produzione di tutte le console Xbox One entro la fine del 2020". Da quel momento le unità in commercio erano tutte giacenze che sono andate esaurite nel corso del 2021 lasciando spazio alle nuove console (quando disponibili).

In un periodo di produzione limitata rispetto all'effettiva domanda, sembra che la carta di emergenza di Microsoft sia Xbox Series S, modello da 299 euro privo di lettore ottico e con hardware depotenziato per garantire un'esperienza di gioco a 1440p a 60 FPS o Full HD fino a 120 FPS rispetto ai 4K a 60 FPS della sorella maggiore. Di Xbox Series S e delle differenze con Xbox Series X abbiamo parlato in questo articolo.

Il fatto che le due console siano basate sullo stesso SoC permette a Microsoft di usare i chip inadatti a finire su Xbox Series X sul modello S, ed è per questo che di norma la Series S è maggiormente disponibile nei negozi fisici e online.